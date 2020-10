Sette chili di droga in casa, arrestato quarantenne di Fossacesia

Deteneva in casa 7 chili di marijuana distribuiti in varie camere, bagno e balconcino compresi, per essere essiccati. Su disposizione del pm Serena Rossi, gli uomini del Commissariato di Lanciano, coordinati dal vice questore Lucia D’Agostino, hanno arrestato Alessandro Campitelli, 40 anni di Fossacesia, posto ai domiciliari con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione di repressione dei reati legati allo smercio di droga nel territorio è stato predisposto dal Questore di Chieti Annino Gargano. Già prima di accedere nell’abitazione gli agenti di polizia avevano avvertito un forte odore acre, tipico degli oppiacei, e al momento dell’irruzione si sono trovati di fronte a una grande quantità di erba di buona qualità e a un vero laboratorio della droga, con attrezzi per la lavorazione e confezionamento. Sequestrati infatti anche diversi grinder, bilance di precisione, lampade, ventilatori industriali e temporizzatori per il controllo del microclima ambientale. Ora si cerca di individuare la fitta rette di pusher che facevano capo all’ arrestato.

Ultimo aggiornamento: 18:35

