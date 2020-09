Spaccia al cimitero, denunciato il pusher dei ragazzini

I carabinieri della stazione di Cupello hanno denunciato alla procura di Vasto un giovane del posto per detenzione fini di spaccio e segnalato alla prefettura due ragazzi quali assuntori. A seguito di più segnalazioni giunte dai cittadini ai militari circa assembramenti di ragazzi in ore serali vicino al cimitero di Cupello e alla villa di Monteodorisio, i militari dal mese di agosto hanno avvito una serie di attività di osservazione, che hanno permesso di individuare un gruppo di persone, perlo più giovani, che compravano sostanze stupefacenti.

Lunedì, dopo aver notato un gruppo di giovani nei pressi del cimitero di Cupello, i carabinieri della locale stazione hanno deciso di intervenire: controllati due adolescenti che avevano appena acquistato alcuni grammi di marijuana, poi i militari hanno perquisito B.L. di Monteodorisio recuperando circa due etti di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di dosi. Il giovane è stato denunciato alla procura di Vasto per il reato di detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre i due adolescenti sorpresi con pochi grammi, sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Chieti. Le indagini continuano perché vi sono altre segnalazioni di spaccio serale, che dovranno essere verificate, tra i comuni di Cupello e Monteodorisio.

Ultimo aggiornamento: 12:43

