Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:00

L’utilizzo, anche solo occasionale, dell’alloggio per lo svolgimento di un’attività illecita è sufficiente a giustificare la decadenza dall’assegnazione della casa popolare. A maggior ragione se l’inquilina, ufficialmente nullatenente, possiede ben 114mila euro in contanti. Per questo motivo la quinta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una donna di Pescara arrestata nel 2016 per detenzione e spaccio di droga, alla quale era stata revocata l’assegnazione dell’alloggio Ater. Tutto era nato da un’operazione di polizia nel corso della quale sulle rampe del condominio era stato fermato un uomo trovato in possesso di eroina appena acquistata. Individuato l’appartamento dal quale l’acquirente era uscito, gli agenti della squadra mobile avevano fatto irruzione proprio mentre la donna era in procinto di prelevare un barattolo custodito in un mobile, all’interno del quale erano stati rinvenuti due involucri di cellophane contenenti sette grammi di eroina, anche questa suddivisa in frammenti. Oltre alla droga, fu sequestrato un bilancino elettronico di precisione. Come prevede la normativa sulla concessione degli alloggi popolari il Comune di Pescara, nel 2019, a seguito del blitz delle forze dell’ordine, aveva disposto la revoca dell’assegnazione. Nel frattempo nei confronti della donna erano divenute definite sentenze di condanna per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Sempre nel 2019 nell’immobile era stata effettuata una ulteriore perquisizione, ma non era stata rinvenuta altra sostanza stupefacente. A sorpresa, tuttavia, dal momento che l’assegnataria si era sempre dichiarata indigente, erano saltati fuori più di 114mila euro in contanti. La somma, risultata appartenere al marito, era stata sequestrata e in seguito restituita «in assenza di un minimo quadro indiziario». Già in primo grado, davanti al Tar di Pescara, la donna si era difesa sostenendo che nella relazione degli agenti non vi fosse alcun elemento di prova circa l’utilizzo abituale dell’alloggio per le attività di spaccio, e che un solo episodio non potesse rappresentare un motivo valido per cacciarla di casa. I giudici non avevano ritenuto valide le ragioni della donna, respingendo il ricorso. La questione è quindi approdata al Consiglio di Stato, che con la sentenza del 21 maggio ha posto la parola fine al contenzioso. Secondo i togati di Palazzo Spada, «anche la contestazione di un singolo episodio illecito è sufficiente ai fini della decadenza dall’assegnazione», dal momento che »nel caso di specie non può dubitarsi che l’immobile sia stato adibito ad usi contrari alla legge». Nel settembre del 2023 il Comune ha provveduto all’esecuzione forzosa del provvedimento di rilascio dell’alloggio, che è stato riconsegnato all’Ater.

