Teramo, droga nel garage: giovane arrestato

Ultimo aggiornamento: 19:29

Aveva tutto l’occorrente per creare nel garage di casa una serra per la coltivazione di semi di marijuana. E’ stato arrestato, l’altro giorno, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari dagli agenti del commissariato di polizia di Atri un 26enne del posto, F.G.L., trovato in possesso nella sua abitazione di 200 grammi di marijuana e 0,55 grammi di cocaina. Prima di entrare in casa del 26enne i poliziotti avevano notato nei giorni precedenti uno strano andirivieni di persone proprio dall’abitazione del giovane, che di professione fa l’artigiano.E’ per questo motivo che hanno deciso di effettuare il blitz all’interno della casa dove sono state ritrovate, ben nascoste in un locale -garage nelle pertinenze dell’abitazione, la marijuana e una piccola dose di cocaina, ma soprattutto i poliziotti hanno scoperto materiale per la coltivazione in serra di semi, lampade e altro ancora, e per il confezionamento e la pesatura di dosi da destinare al mercato locale. Il giovane, pertanto, è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari. Ieri c’è stata l’udienza di convalida.