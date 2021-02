In casa aveva un vasto “campionario” di stupefacenti: 55enne arrestato

Come fosse questi un qualsiasi rappresentante, deteneva un vasto “campionario” di sostanze stupefacenti: arrestato. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Teramo hanno preso, in flagranza di reato, un uomo, di 35 anni di Teramo, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, trovato in possesso di tiversi tipi di droga prona per lo spaccio.

APPROFONDIMENTI TERAMO Droga confezionata in garage: 22enne arrestato e processato.... TERAMO Trovano droga a casa di una ragazza e dalla finestra scoprono...

Droga confezionata in garage: 22enne arrestato e processato. Sequestrati 2.900 euro

I carabinieri, venuti a conoscenza che l’abitazione dell’uomo era frequentata da assuntori di sostanze stupefacenti, ieri lo hanno pedinato e perquisito. In casa è stato sequestrato il vasto “campionario”: hashish, Mdma, vale a dire ecstasy, anfetamine, marijuana, nonché materiale utilizzato per tagliare e confezionare in dosi lo stupefacente. Al termine delle operazioni di sequestro, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione della procura di Teramo in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare che oggi.

Ultimo aggiornamento: 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA