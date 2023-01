Droga, arrestata un'intera famiglia di quattro persone

Arrestata una famiglia di Mosciano Sant'Angelo dedita allo spaccio. Ieri mattina la squadra mobile della Questura di Teramo, in collaborazione agenti del reparto prevenzione crimine Abruzzo Pescara e un'unità cinofila della questura di Roma, ha dato esecuzione all'ordinanza con la quale il gip di Teramo ha applicato la misura cautelare del carcere per due coniugi e gli arresti domiciliari per una seconda coppia. Sono tutti e quattro parenti di etnia rom e residenti a Mosciano Sant'Angelo e vivo in due villette distante un chilometro l'una dall'altra.

L'indagine è stata avviato a maggio scorso, dopo che gli investigatori, hanno riscontrato, che i quattro presunti pusher, già da diversi anni, in maniera sistematica ed in concorso tra loro, sia all'interno che all'esterno delle abitazioni di residenza, avrebbero ceduto dosi di cocaina e in alcuni casi eroina, in quantità da mezzo grammo e un grammo per volta. Un vero e proprio mercato al dettaglio con numerosi acquirenti che quotidianamente si susseguivano, senza necessità di contatti preparatori, all'interno o all'esterno della casa per acquistare lo stupefacente. Sostanza che a poche centinaia di metri veniva sequestrata dalla polizia che stava conducendo le indagini e i possessori ovviamente segnalati o denunciati. Ulteriori investigazioni, inoltre, hanno evidenziato che una larga fetta delle attività di spaccio serviva a rifornire molti comuni della provincia teramana, sia dell'entroterra che sulla costa.