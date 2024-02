Auto si ribalta nello schianto a Mosciano: 28enne in gravi condizioni

Perde il controllo dell’auto, va fuori strada e si ribalta: un 28enne in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, verso le 14.30, nella frazione di Selva Piana a Mosciano Sant’Angelo (Te). Il giovane alla guida di una Mini Cooper, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del veicolo, andandosi poi a schiantare al lato della strada e ribaltandosi. Alcuni automobilisti hanno prontamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 di Giulianova e i vigili del fuoco che, insieme ai sanitari, hanno estratto il 28enne dalle lamiere. Successivamente, il giovane è stato trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo con un politrauma.

Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza il veicolo e l'area circostante. Gli agenti della polizia Municipale di Mosciano sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi necessari. A causa dell'incidente, la viabilità è stata interrotta e il traffico deviato nelle vie parallele.

Va ricordato che meno di un mese fa, il 5 gennaio scorso, nello stesso luogo si è verificato un terribile schianto in cui Eduard Hoxha, un 32enne albanese, ha perso la vita in uno scontro tra una Fiat Punto ed un’Audi A3, mentre stava lasciando il posto di lavoro.