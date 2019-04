Dormono con il braciere acceso, due donne finiscono all'ospedale

Due donne di 21 e 31 anni sono finite in ospedale, a Pescara, per un'intossicazione da monossido di carbonio, riportata dopo che avevano acceso un braciere, nell'abitazione in cui vivono. L'episodio è avvenuto nella notte a Montesilvano, in via Genova. Le giovani sono state soccorse e trasportate in ospedale. Tenute in osservazione, stamani sono state dimesse con pochi giorni di prognosi. Della vicenda si sono interessati anche i carabinieri della locale Compagnia. © RIPRODUZIONE RISERVATA