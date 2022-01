Doppio suicidio per impiccagione, atterrito paese della provincia di Chieti

E' stata una giornata di grande tristezza quella vissuta ieri mattina dalla comunità di San Vito Chietino scossa da un duplice suicidio per impiccagione avvenuto a distanza di poco tempo a San Vito città e nella frazione di Sant'Apollinare.

E' piena di mistero e incredulità la scelta fatta da M.F., di Lanciano, che conviveva a S. Vito. L'uomo si è tolta la vita in garage. Non ha lasciato messaggi di addio per spiegare la scelta del suo drammatico gesto. Ieri stava andando dal medico ed era sereno. Nessun segno di disagio. Atterriti quanti lo conoscevano e i colleghi di lavoro di un'azienda della Val di Sangro. I carabinieri cercano di capire cosa possa aver appesantito la sua mente e anima per porre fine alla sua vita. I funerali si terranno domani, lunedì, ore 15.30, nella chiesa dell'Immacolata a S. Vito. Per volontà della famiglia ci sarà la cremazione.

Nelle stessa chiesa, ma alle 10,30, sempre di domani, si svolgeranno invece le esequie della pensionata E.F., 91 anni, che invece ha scelto un albero dietro casa per togliersi la vita. La donna, cardiopatica, era da tempo malata. Condizioni di salute che non ha retto più.