Donna colpita da un malore alla fermata del bus mentre fa uno spuntino

Attimi di panico e grande mobilitazione di soccorritori e forze dell'ordine, ieri mattina, a Caramanico, per una donna di 63 anni, residente a Lettomanoppello, che ha accusato un improvviso malore. La donna era alla fermata degli autobus e stava facendo un spuntino quando improvvisamente si è accasciata a terra, senza più dare segni di vita. E' stato dato quindi l'allarme e sul posto è subito giunta un'ambulanza in servizio in paese. La donna, che era andata in arresto cardiaco, è stata immediatamente rianimata.



Visto comunque che le sue condizioni erano molto gravi, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Dal momento che non poteva atterrare, per questioni di spazio, esattamente nel luogo in cui la 63enne si trovava, è stato fatto arrivare all'eliporto di Caramanico, dove è stato subito raggiunto da un'ambulanza, a bordo della quale vi era la donna, monitorata attimo per attimo dai sanitari del 118. E' stata quindi caricata sull'elicottero e trasportata nell'ospedale di Chieti. Le varie operazioni sono state coordinate dai carabinieri.

Venerd├Č 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40



