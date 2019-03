Donna trovata ferita in una casa abbandonata: giallo a Pescara

Una donna di 50 anni di nazionalità ucraina è stata ricoverata all'ospedale civile di Pescara dopo

essere stata trovata ferita, a seguito di una probabile aggressione, ieri mattina intorno alle 6.30 in uno stabile abbandonato e frequentato da senzatetto in via Alento, nel quartiere San Donato. Una volta giunta una telefonata alla sala operativa del 118, sul posto sono arrivati i sanitari che hanno

soccorso la 50enne che è stata poi trasportata in ambulanza al Santo Spirito per un trauma cranico. Sull'accaduto sono in corso indagini.