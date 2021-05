28 Maggio 2021

Era stata ricoverata in ospedale, poi dimessa, ma evidentemente non era guarita dai disturbi che l’angustiavano. La donna è stata trovata morta in casa, si pensa a un gesto volontario. E’ accaduto a Cologna spiaggia (Teramo) nella tarda mattinata di ieri. La donna, C. R. di 50 anni era stata dimessa quindici giorni fa dall’ospedale di Ascoli. Ieri mattina la tragica scoperta.

A trovarla nella camera da letto nella sua casa senza vita i soccorritori chiamati dai familiari perché la donna non rispondeva al telefono, e che a loro volta hanno chiamato il 118. C.R. si era chiusa in casa a chiave e per questo sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco per forzare la porta della camera e l’hanno trovata senza vita, accanto a lei numerose confezioni di farmaci. La salma è stata composta nella casa funeraria di Gerardini in via Prato a Giulianova da dove domattina alle 10 partirà il corteo per i funerali. Ma la famiglia ha reso noto che potranno partecipare alle esequie soltanto i parenti più stretti e fino ad un massimo di 25 persone.