Vasto, donna si stende sui binari: salvata dai poliziotti all'arrivo del treno

È stato provvidenziale a Vasto l'intervento di due agenti della polizia di Stato per salvare la vita ad una donna che aveva deciso di farla finita sdraiandosi sui binari. La notte del 3 ottobre un suo familiare aveva chiamato la sala operativa del Commissariato segnalando che la donna, con istinti suicidi, si era recata alla stazione ferroviaria. Gli operatori della volante, dopo aver trovato l'auto nel parcheggio dello scalo Vasto-San Salvo, hanno iniziato a cercarla sui binari, dopo aver avvisato il Compartimento ferroviario di Ancona.

Da Ferrovie dello Stato è poi arrivata la comunicazione che, nonostante il tentativo di interruzione della circolazione ferroviaria, vi era un treno in transito. Senza preoccuparsi del potenziale pericolo, i due poliziotti della volante hanno percorso correndo i binari, segnalando la loro presenza con le torce. Dopo circa due chilometri hanno trovato la donna, stesa sui binari, in evidente stato di incoscienza. Con i fatica i due agenti l'hanno tolta dalla situazione e, sorreggendola sulle spalle, l'hanno riportata in stazione affidandola alle cure dei sanitari del 118 di cui era stato richiesto l'intervento.