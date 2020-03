© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’è traccia di Maria Zamparelli, una donna di 77 anni di Pescara, della quale da ieri pomeriggio si sono perse le tracce nella zona del centro commerciale e direzionale Dama di Chieti, nell’area commerciale dello Scalo, a ridosso dell’asse attrezzato. La donna, che ha problemi di salute, era giunta al centro Dama con i figli che hanno un’attività all’interno del complesso si era allontanata per una passeggiata che a quanto sembra era solita fare. Sono stati proprio i familiari, avendola persa di vista e non vedendola tornare, oltre che non riuscendo più a contattarla telefonicamente, a dare l’allarme presentando una denuncia e sul posto sono arrivati carabinieri, polizia, vigili del fuoco, volontari ma anche una squadra di sommozzatori visto che non molto lontano scorre il fiume Pescara. Nelle ricerche sono stati impiegati anche cani molecolari e da ieri sera si è deciso l’utilizzo di droni con rilevatori di temperatura, in grado di individuare dall’alto una persona, mentre le ricerche sono proseguite anche nella notte, in una sorta di corsa contro il tempo che deve tener conto anche del freddo. L’area da ispezionare è piuttosto vasta, ed abbraccia l’intero perimetro intorno a via padre Ugolino Frasca.