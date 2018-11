L’Aquila, donna narcotizzata in casa a San Giacomo: i ladri rubano e poi mangiano in cucina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA - Non si arresta l'emergenza furti. Ad essere presa in mira è sempre la zona di San Giacomo, teatro del nono colpo nel giro di un mese, per stare solo a quelli regolarmente denunciati e acclarati dalle forze dell'ordine. L'altra notte, quella tra il 12 e il 13 novembre, si è verificato un altro episodio a dir poco sconcertante. In via Francesco Jovine i ladri sono entrati all'interno di un'abitazione, nel cuore della notte. Con molta probabilità hanno addormentato una signora, per poter rubare indisturbati. Poi, non contenti, hanno addirittura pensato bene di mangiare all'interno della cucina. Una volta rifocillati, e con la pancia piena, i malviventi sono fuggiti. La malcapitata si è accorta di tutto al risveglio, alle prime luci dell'alba. Si è insospettita subito a causa della sensazione immediata di stordimento. E così, recuperate le forze, si è alzata verificando che dall'abitazione erano stati portati via tanti oggetti. Immediatamente ha allertato la Polizia che è intervenuta per constatare il furto. Da quanto è stato possibile ricostruire in base ai primi accertamenti, sembra che i ladri siano entrati da una finestra, con il solito metodo del foro praticato sul vetro. Una volta entrati hanno addormentato la signora e sono riusciti a rubare contanti (nell'ordine del migliaio di euro), alcuni oggetti, una televisione. Si tratta dell'ennesimo furto messo a segno nella zona.Un allarme che non cessa e che, nei giorni scorsi, ha addirittura spinto le persone a organizzarsi in ronde notturne. In un caso un residente è riuscito ad allontanare i ladri addirittura sparando dei colpi di fucile. La modalità di esecuzione dell'ultimo colpo è del tutto simile a quella del furto messo a segno una settimana fa. Anche in quel caso una famiglia è stata addormentata prima di essere derubata nel cuore della notte.Un'escalation preoccupante che sta generando un vero e proprio allarme sociale nella popolazione. A questo proposito oggi si terrà la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, convocata dal prefetto Giuseppe Linardi a seguito della richiesta del consigliere comunale Leonardo Scimia. «Voglio ringraziare il Prefetto per la sensibilità e la tempestività con la quale ha convocato il tavolo istituzionale, sarà mio compito ha detto Scimia - rappresentare i disagi che in questi giorni l'intero territorio aquilano sta vivendo e sono certo che con l'ausilio di tutte le forze dell'ordine riusciremo a trovare le misure da adottare».© RIPRODUZIONE RISERVATA