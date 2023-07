Donna muore soffocata mentre mangia al ristorante, inutili i tentativi dei presenti di praticare la manovra di Heimlich

Donna di 85 anni muore per soffocamento mentre mangia al ristorante. È accaduto in un paese in provincia di Pescara dove una donna è morta nel primo pomeriggio in un ristorante in seguito a soffocamento da corpo estraneo.

La donna, una 85enne residente a Cugnoli, paese della Val Pescara, ha accusato i sintomi di soffocamento mentre mangiava. I presenti dopo aver allertato il 118 hanno tentato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Dell'accaduto sono state informate le forze dell'ordine.