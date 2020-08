Sale in vetta all'ottavo mese di gravidanza: malore a 1.600 metri

I vigili del fuoco salvano donna all’ottavo mese di gravidanza. E’ successo nel comune di Roccaraso, in provincia dell'Aaquila, sulla montagna Aremogna, a quota 1600 metri. Erano circa le 14, quando una telefonata allerta i soccorritori, in merito a un interventosull’Altopiano delle Cinquemiglia per una coppia di coniugi di Bari in vacanza in Abruzzo. La gestante, insieme a suo marito, avevano deciso di salire sulla vetta, con la cabinovia.

Una volta scesi hanno continuato a piedi, sul sentiero della pista Direttissima di Monte Pratello. Lungo il percorso però la donna ha avvertito un malore, tanto da non poter proseguire. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castel di Sangro, che a bordo del Range, hanno messo in salvo la donna. Le sue condizioni di salute, al momento, non desterebbero preoccupazione. I vigili hanno provveduto a rifocillarla per poi condurla nel suo alloggio di Rivisondoli.

Ultimo aggiornamento: 09:45

