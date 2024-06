La donna e la bambina morte sotto il treno. «Le ho viste camminare, poi quel salto sulle rotaie»

Si tengono abbracciati, gli occhi gonfi di lacrime. Non conoscevano la giovane donna e la bambina, ma le hanno guardate, con distrazione, come si fa sempre quando si è in attesa alla stazione. Sono ragazzi, in lacrime e sotto choc. Non riescono a dire nulla, non vogliono ricordare nulla. Il loro racconto, fatto agli investigatori, è colmo di spavento, di scene che mai avrebbero pensato di vedere. Una giovane donna e la sua bambina che, d’improvviso, «si sono gettate sotto il treno, dopo essere rimaste ferme qualche minuto sul marciapiede, in attesa» avrebbero riferito agli inquirenti.

«Ho già parlato con gli investigatori, non me la sento di dire nulla di più» dice una ragazzo alla stazione. Un altro conferma solo che quella donna dilaniata dal treno «era giovane e aveva con sé una ragazzina». Il macchinista del Frecciarossa ha cercato in tutti i modi di evitare l'impatto a Montesilvano, ma il salto davanti al mezzo è stato improvviso: quando ha iniziato la frenata i corpi erano già sui binari.

Madre e figlia travolte e uccise da un treno in stazione: tragedia a Montesilvano. Corpi irriconoscibili e testimoni sotto choc



È toccato ai carabinieri prima e alla polizia ferroviaria poi raccogliere, con delicatezza, i racconti delle persone testimoni di un dramma che ha scosso tutta la provincia. Nessuno ha potuto dire di conoscere mamma e bambina, a nessuno le due hanno rivolto la parola, sono rimaste in silenzio, anche tra loro, mentre la donna si preparava, con determinazione, a un gesto che difficilmente potrà mai trovare una spiegazione. Ma nessuno in realtà le ha guardate approfonditamente, come accade quando ci si trova alla stazione. Solo le telecamere racconteranno, forse, gli ultimi momenti di quella giovane donna e di una bambina che fino a ieri sera non avevano neppure un nome. Quello che alcune persone, radunate fuori dalla stazione ferroviaria, si chiedono è se ci sia «in casa qualcuno che le aspetta e che, non vedendole tornare si sia già rivolto alle forze dell'ordine per segnalare la scomparsa». Se ci sia un biglietto, lasciato sul mobile di una casa, che spieghi il perché di una tragedia così immane. C'è chi parla di situazioni di possibili difficoltà economiche, disagio psichico, solitudine. Quello che si è appreso nella stazione è solo l’origine delle due donne, che dovrebbe essere sudamericana.