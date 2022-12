Domina il mondiale di danza aerea la Asd Fly Factory dell'Aquila

L'AQUILA Ai campionati mondiali di danza “Pole & Aerial World Cup 2022”, che si sono svolti tra l’8 e l’11 dicembre scorsi nella sede di Cinecittà World a Roma, la grande squadra della “Asd Fly Factory” capitanata da Ilenia Sciotti Gratti e Stefano Centi ha indubbiamente lasciato il segno, riportando a casa ben nove medaglie d’oro e tre d’argento. Gli atleti in gara erano quindici e dodici sono state le medaglie conquistate.

«Un anno fa non avrei mai immaginato di ritrovarmi qui, con al collo una medaglia d’oro del campionato mondiale -dice una delle allieve del team al termine dell’avventura- un’esperienza unica e indimenticabile, per allievi e coach che mai avrebbero creduto di raggiungere tali traguardi contro oltre cinquecento campioni provenienti da tutto il mondo». E ancora: «la cosa più bella è quando un gruppo si trova in sintonia e non lascia indietro nessuno, più che altro non pensavo che al di là del gruppo di danza potesse nascere un rapporto così bello tra tutti noi». Oltre al talento, passione e perseveranza, la forza dei singoli atleti, ancora una volta, è stata la loro unione.

Di seguito i nomi e i risultati riportati dai quindici atleti aquilani nelle diverse categorie: Lara Pietrangeli primo posto (categoria Rookie Under 10, tessuti aerei) con i suoi 9 anni è la mascotte della squadra; Rebecca Carnicelli primo posto (categoria Rookie Under 18, tessuti aerei) e prima assoluta tra tutti gli atleti aerial silks, con il miglior punteggio e un importante riconoscimento in denaro; Miriam Cetrioli primo posto (categoria Star Under 18, tessuti aerei) selezionata per la categoria più alta al precedente nazionale, nonostante i suoi 14 anni e seconda assoluta per il miglior punteggio tra tutti gli atleti aerial silks, con un riconoscimento in denaro; Annika Maria Fantin primo posto (categoria Rising Star Under 18, tessuti aerei); Alessandro Parmiani primo posto (categoria Rising Star Under 18, tessuti aerei); Daniel Crudele primo posto (categoria Rising Star Under 30, corda aerea); Gloria Alena Rosati primo posto (categoria Star Under 14, tessuti aerei); Ramona Spinelli primo posto (categoria Rookie Under 40, tessuti aerei); Annika Maria Fantin e Miriam Cetrioli primo posto (Categoria Star Double Junior, tessuti aerea); Gloria Adani secondo posto (categoria Rising Star Under 30, tessuti aerei); Ilde Mastrangeli e Giulia Casilli secondo posto (categoria Star Double Senior, corde aeree); Deborah Graziosi secondo posto (categoria Star Under 30, tessuti aerei); Aurora Scimia quarto posto (categoria Rising Star Under 18, tessuti aerei); Agnese Marziale quarto posto (categoria Rookie Under 14, tessuti aerei); Chiara D’Ambrosio quinto posto (categoria Star Under 18, tessuti aerei).

Nel mese di dicembre sono stati selezionati – precisa Ilenia Sciotti Gratti - altri sei atleti meritevoli. La squadra è pronta per rimettersi a lavoro e tornare ad allenarsi in vista delle successive competizioni, con il carisma, la semplicità, la gioia, la fatica, la dedizione, la serenità, la complicità e l’umiltà che rendono il gruppo così unico, forte e coeso. Ambire al punteggio alto e al podio è giusto, si è in competizione. Bisogna però rimanere sempre se stessi, altrimenti si perde l’anima se si punta solo a vincere».

