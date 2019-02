Divide gli amici che litigano: accoltellato ragazzo di 22 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

un giovane di 22 anni è stato accoltellato dopo le 4 di ieri, in pieno centro a Lanciano. Un’alba di gratuita violenza consumatasi mentre la vittima, Luca D.G., di Fossacesia, stava separando due amici in lite. Ricoverato in ospedale il giovane è in prognosi riservata dopo essere stato operato dai chirurghi per ore, fino a mezzogiorno. La lama del coltello ha affondato sul suo fianco sinistro lesionando gli organi interni. La vittima resta grave ma non è in pericolo di vita.La follia mattutina si consuma dopo che un gruppo di ventenni, meno di dieci, era da poco uscito dalla vicina cornetteria il cui gestore aveva mandato via tutti, vista l’ora, poi ha chiuso. Una normale serata che nel finale sfiora la tragedia. Poco dopo fuori parte una prima zuffa lungo via dei Tribunali poi i contendenti si spostano al margine di piazza D’Amico e tra i giovani riparte la lite, per futili motivi. “Fermatevi, che state facendo” interviene prontamente Luca esortandoli a smetterla, ma improvvisamente spunta fuori un coltello che lo colpisce sul fianco. E’ una ferita profonda che fa fuoriuscire una enorme quantità di liquido ematico. Il ragazzo viene soccorso da un amico e lestamente portato in ospedale.