La favola di Martina: diventa mamma e si laurea nello stesso giorno

Sul capo la corona d'alloro, in una mano la tesi di laurea. Nell'altra la piccola Nunzia: dottoressa e mamma nello stesso giorno per non saltare una sessione che avrebbe recuperato solo nella primavera del 2023. Protagonista della vicenda è Martina Cuomo (in foto), studentessa di Napoli, che si è laureata all'Università dell'Aquila e nello stesso giorno, 18 novembre, a pochi minuti di distanza dalla discussione, ha dato alla luce la sua dolcissima bambina.

E guarda caso E-Health e telemedicina: un nuovo approccio dell'assistenza territoriale era il titolo della tesi di laurea, pronta da settimane. Martina Cuomo, 30enne napoletana, si preparava alla discussione, con l'unica preoccupazione che la data definita dall'Università era la stessa indicata di fine gravidanza. «Per questo motivo - ha detto la giovane - ho concordato con la facoltà di Scienze infermieristiche e ostetriche la possibilità di discutere la tesi a distanza». Ieri il post dell'Ateneo aquilano per congratularsi.