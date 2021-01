MASSA D'ALBE - La giornata, la sesta piena di ricerche, si è chiusa nel modo peggiore. La speranza di poter scavare meccanicamente la neve sotto cui si pensa possano essere sepolti i quattro escursionisti avezzanesi si è frantumata letteralmente sul suolo del Monte Velino.

Il battipista, agganciato alla stazione sciistica di Ovindoli dopo una giornata intera di difficoltà dall'elicottero Ericsson S-64 arrivato da Ciampino, è stato fatto precipitare dopo pochi minuti dal decollo.

Erano passate da poco le 17: tutto sembrava procedere per il verso giusto, il carico sembrava stabile, ma all'improvviso, uscendo dalla cresta, il pilota ha avuto la netta sensazione che il carico stesse oscillando pericolosamente, probabilmente a causa di correnti ventose, rischiando di “risucchiare” il velivolo.

A quel punto è successo ciò che era stato già pianificato in fase di preparazione: il pilota ha sganciato il carico su una traiettoria che già era stata definita, libera da qualsiasi forma di pericolo per l'incolumità delle persone. Alla scena hanno assistito tantissime persone che hanno gridato per lo spavento; molti l'hanno ripresa con gli smartphone e il video ha fatto il giro della Rete rapidamente. Il pilota ha portato a termine il volo senza particolari problemi, ma quando è atterrato era evidentemente sotto choc per lo spavento.

Un vero peccato perché l'intera operazione era stata definita nei minimi dettagli, pur avendo subito dei rallentamenti nel corso della giornata a causa di alcuni intoppi di natura tecnica. Nel pomeriggio, invece, le cose si sono sbloccate: l'area di Valle Majelama è stata evacuata, facendo tornare le squadre al campo base in modo da consentire all'elicottero di atterrare in sicurezza. L'aggancio e il decollo non hanno comportato criticità, ma dopo pochi secondi di volo le oscillazioni hanno costretto il pilota prima a un tentativo di compensazione e poi a liberarsi del carico.

LE RICERCHE

L'altra novità di giornata riguarda l'utilizzo dell'antenna dotata di tecnologia Recco, arrivata dalla Valle d'Aosta, che è stata agganciata a un elicottero Nh-500. La cosiddetta “campana” consente di rintracciare segnali riflessi da parti metalliche. I militari del Nec (XVI nucleo elicotteri) di Rieti, al comando del capitano Adolfo Donatiello, hanno effettuato una serie di sorvoli. In due di questi, uno al mattino e uno al pomeriggio, l'antenna ha dato dei segnali. Si tratta in particolare di un punto, di circa cento metri quadrati, che si trova dopo Valle Genzana, vero la cima Trieste, uno dei possibili obiettivi del gruppo di escursionisti. Su quella parte ci sono dei piccoli scostamenti di neve, non eccessivi. Il quadro ha sua logicità, perché si può ipotizzare un itinerario che ha una coerenza.

Sulla zona si sono portati i carabinieri del Rim, il reparto Impiego montano del Settimo reggimento Alto Adige – Laives, diretto dal maggiore Marco Ballan, che per una quarantina di minuti hanno effettuato delle verifiche sul campo, senza però riscontrare, al momento, elementi utili. Della circostanza è stato ovviamente informato il comando delle operazioni a terra, per le successive decisioni. E' chiaro cshe l'area verrà ulteriormente bonificata.

Così come è chiaro che al momento non è corretto ingenerare alcun tipo di aspettativa: non vi sono elementi concreti per poter definire l'area come quella in cui effettivamente potrebbero trovarsi i dispersi. Il rischio di interferenze nella ricerca di segnali metallici è sempre alto. Il dato di fatto è che l'antenna ha rilevato qualcosa. Nella zona c'è il rifugio Cofini, che però è stato bonificato. L'itinerario in questione giustificherebbe anche un equipaggiamento ramponi e piccozze, date le caratteristiche. In ogni caso le ricerche non lasceranno nulla di intentato.

Ieri, infatti, si è lavorato ancora nell'area di Valle Majelama, a quota 1.800 metri, dove finora si sono concentrate le operazioni. Nelle prime ore della mattina hanno lavorato le unità cinofile, in maniera un po' più libera. E si è continuato con i sondaggi.

Il Soccorso alpino ha sintetizzato così le operazioni di ieri: «Si cerca nell’area di Valle Majelama che incrocia la Sella del Bicchero1, perché le ricerche portano lì e lo dimostrano – ha spiegato Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo - le auto parcheggiate sotto la Valle e le orme che poi si interrompono proprio in quell’area, la stessa interessata dalla valanga. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) abbiamo cominciato con le unità cinofile che sono salite in quota, per un’ulteriore perlustrazione e nel frattempo è arrivato il sonar Recco dalla Valle D’Aosta, che è stato montato sull’elicottero dei Carabinieri, ex Forestali, e ha effettuato diversi sorvoli per bonificare tutti i canali, le creste e le cime intorno al sito dove stiamo operando, per avere certezza che non ci siano tracce. Domattina (oggi, ndr) riprenderanno le ricerche, in caso di maltempo gli elicotteri resteranno a terra e le squadre saliranno con gli sci».

Le previsioni meteo oggi sembrano indicare una giornata molto difficile, ma in ogni caso l'indicazione è quella di procedere nelle ricerche senza lesinare sforzi. Oggi si riparte inizialmente con ricerche a piedi. Ieri sul posto è tornato anche il governatore, Marco Marsilio.

