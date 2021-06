Si perdono in montagna e non rispondono al cellulare, scattano le ricerche: ritrovati

Mercoledì 23 Giugno 2021, 13:36

Li hanno ritrovati sani e salvi a Sella dei Grilli, i due escursionisti dispersi sul Gran Sasso, versante teramano. I due giovani emiliani avevano scelto l’Abruzzo per un paio di giorni di trekking, purtroppo però hanno deviato dai percorsi stabiliti, e si sono ritrovati in tutta altra zona. I due ragazzi da ieri non avevano più avuto contatti con i genitori, che stamattina preoccuparti hanno allertato i carabinieri, che hanno mobilitato anche le squadre si terra di Teramo del Soccorso Alpino e Speleologico e i vigili del fuoco, intervenuti anche con l’elicottero.

I due ragazzi ventenni avevano lasciato le auto al parcheggio di Prati di Tivo, vicino all’imbocco del sentiero che porta alle cascate di Rio Arno. E uno dei due giovani aveva lasciato il cellulare in macchina, motivo per cui non rispondeva ai familiari, mentre l’altro non risultava raggiungibile perché non c’era copertura di rete. Da capire perché siano stati ritrovati in una zona differente e distante da quella stabilita dai due ragazzi nei percorsi comunicati anche ai genitori, programmati da oggi a venerdì: da Prati di Tivo al Rifugio del Minte per poi andare al lago di Camarda fino al Rifugio Garibaldi per far poi ritorno a Prati di Tivo.