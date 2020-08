«Cattivi odori dalla discarica, bambini con il mal di testa»

I residenti di Sulmona sono di nuovo in subbuglio, perché ormai da tre, quattro giorni, dicono, è tornato il cattivo odore nella zona di via Cappuccini, o meglio lungo la provinciale Morronese che porta a Noce Mattei. Odore forte e acre di ammoniaca, dicono, che potrebbe essere ancora una volta proveniente dalla discarica. «Siamo preoccupati - spiegano - per questo ci riuniremo a breve per chiedere tutele e garanzie sulla situazione».

Le emissioni di ammoniaca dal biofiltro oltre i limiti, d’altronde, vennero rilevate dall’Arta già a giugno di due anni fa e per questo proprio in questi giorni l’amministratore unico di Cogesa, Vincenzo Margiotta, è stato citato in giudizio dalla procura di Sulmona. «I miasmi non sembrano essere dello stesso tipo di quelli dello scorso anno - spiegano i residenti - alcuni di noi hanno portato i bambini dal pediatra perché hanno accusato mal di testa».

