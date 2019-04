Disarcionato dal cavallo durante un'escursione: ferito imprenditore

Ultimo aggiornamento: 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprenditore cade da cavallo e viene soccorso in eliambulanza per un trauma toracico. Una tranquilla passeggiata a cavallo in una mite giornata festiva stava quasi per trasformarsi in tragedia per un 37enne, originario di Crognaleto, che si è visto, suo malgrado, protagonista della brutta disavventura, che per fortuna non ha fatto registrare ben più gravi conseguenze. L'imprenditore si trovava in sella al proprio cavallo sul territorio di Alvi, piccola frazione di Crognaleto (Teramo) sui monti della Laga, e mentre stava passeggiando tranquillamente in sella al destriero, qualcosa deve aver agitato l'animale che di colpo lo ha disarcionato. Nella rovinosa caduta il cavallo gli è finito addosso colpendolo violentemente all'altezza del torace.Si sono vissuti attimi di paura e, subito dopo, avvisati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, sono scattati i soccorsi: sul posto si è portata immediatamente un'ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari, vista la gravità della situazione, hanno deciso di richiedere l'intervento urgente dell'elisoccorso de L'Aquila e, poco dopo, nella zona è atterrata un'eliambulanza che ha quindi trasportato l'uomo all'ospedale Mazzini di Teramo dove si trova al momento ricoverato. L'imprenditore è tenuto ora sotto stretta osservazione dal personale medico per via di una compressione toracica e di alcuni traumi agli arti, ma la situazione sembrerebbe ampiamente sotto controllo. Infatti, anche se al momento non è stata ancora sciolta la prognosi, da quanto è trapelato da fonti mediche, l'uomo, fortunatamente, sembrerebbe non aver riportato lesioni gravi e non sarebbe quindi in pericolo di vita.