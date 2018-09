La casa va a fuoco, disabile salvata dalle fiamme

di Alessandra Di Filippo

Ieri mattina, ben due incendi in appartamento nel giro di poche ore. Il primo in via Tirso a Montesilvano, l'altro in via Milite Ignoto a Pescara. In entrambi casi, fondamentale si è rivelato l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale, diretti da Vincenzo Palano. Nel capoluogo adriatico, messa in salvo una disabile che, al momento in cui le fiamme sono divampate, era sola in casa. La donna per fortuna non ha riportato conseguenze anche se, per precauzione, è stata trasportata con un'ambulanza del 118 in ospedale per i vari accertamenti. L'allarme è scattato intorno alle 7.30.



A prendere fuoco una cameretta di un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Milite Ignoto. I vigili sono intervenuti con due squadre e una autoscala, riuscendo in poco tempo a spegnere le fiamme e ad evitare che si propagassero in altre stanze. Tanta paura per la disabile e anche per gli altri inquilini del palazzo, molti dei quali si sono precipitati di corsa in strada. Non si sono registrati grossi danni, a parte naturalmente la camera dove si è sviluppato il rogo andata quasi del tutto distrutta. Pareti annerite dal fumo e suppellettili bruciate. Ora sono in corso indagini per capire cosa sia accaduto. Dai primi accertamenti, parrebbe che a scatenare l'incendio sia stata una lampada. E quindi qualche problema all'impianto elettrico, situato vicino al divano letto, letteralmente divorato dal fuoco.



Del tutto diverse, invece, le cause all'origine dell'incendio divampato, durante la notte, in via Tirso a Montesilvano. In questo caso, il rogo sarebbe scoppiato per una candela antizanzare. In un attimo, investite dalla fiamme la veranda e parte della cucina dell'appartamento. Ancora una volta, grazie ai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, evitata una tragedia. Parecchio spavento per i residenti, ma per fortuna non si sono registrati feriti e intossicati. Per evitare situazioni del genere, l'invito è sempre quello di fare attenzione e usare accortezze che possono salvare la vita. E quindi cercare, ad esempio, di non posizionare candele o anche lumini vicino a materiali combustibili e tendaggi; non sovraccaricare prese e prolunghe con derivazioni multiple (doppie spine, ciabatte); non lasciare incustodite le pentole sui fornelli accesi; non tenere in casa liquidi o materiali infiammabili vicino a fonti di calore; non fumare in poltrona o a letto, quando c'è il rischio di addormentarsi; chiudere sempre il rubinetto principale del gas .

Domenica 2 Settembre 2018



