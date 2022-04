Venerdì 8 Aprile 2022, 07:55

A Ortona (Chieti) è caccia agli aggressori di un ragazzo disabile. Un'aggressione ingiustificata e violenta quella avvenuta nei giorni scorsi ai danni di un ragazzo con disabilità. Alla base del brutale pestaggio i soliti futili motivi che, se possibile, rendono ancora tutto più raccapricciante e inaccettabile.

Da una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri della Compagnia di Ortona tutto sarebbe iniziato all'interno di un locale pubblico, lungo la centralissima via Monte Maiella, quando alcuni giovani hanno iniziato a provocare un ragazzo con disabilità, di 30 anni, che era nel locale in compagnia di un amico di 40 anni. Il ragazzo infastidito ha reagito d'istinto a chi lo stava importunando, ma poi si è allontanato dal locale uscendo in strada.

I ragazzi però non hanno lasciato perdere la povera vittima, ma anzi si sono accaniti contro di lui. Lo hanno inseguito, raggiunto ed è proprio li, lungo la strada, che è scoppiata un'aggressione inspiegabile e violenta con calci, pugni e schiaffi ai danni del disabile. L'amico che era con lui ha tentato di difendere il compagno, ma nulla ha potuto contro la furia del gruppetto e anche lui è rimasto vittima, purtroppo, delle percosse. Il ragazzo disabile è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale G. Bernabeo di Ortona dove ha ricevuto le prime cure. Non si è reso necessario, per fortuna, il ricovero, ma la prognosi è di circa 10 giorni. Ferite di poco conto, invece, per l'amico. I Carabinieri ora sono sulle tracce dei ragazzi, probabilmente tre, che hanno compiuto l'aggressione.

.