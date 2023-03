Dipendente comunale stroncato da malore a 43 anni. Il corpo trovato sul letto dalla madre

Non vedendolo arrivare una collega ha chiamato suo fratello, facendo così la terribile scoperta: Emiliano Melchiorre, 43enne, impiegato nell'ufficio Erp del Comune di Teramo, è morto ieri per un malore. Viveva con mamma Maria in un'abitazione in via Vinciguerra: è stata la donna a trovare sul letto il corpo senza vita del figlio. Gli operatori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Emiliano, dipendente comunale da 13 anni, è andato a dormire e non si è più svegliato. Sotto choc parenti e amici.

Prima di essere destinato all'Erp, per un anno aveva lavorato all'ufficio anagrafe. «La notizia dell'improvvisa scomparsa del nostro dipendente Emiliano Melchiorre ci ha lasciato sgomenti - dice il sindaco, Gianguido D'Alberto - La sua perdita lascia in noi un grande vuoto. Il suo sorriso, la sua educazione, la sua disponibilità, la sua nobiltà d'animo resteranno sempre nei nostri cuori e in quelli di chiunque lo abbia conosciuto».

Sindaco, giunta e consiglio comunale si sono stretti attorno alla famiglia: «Era uno dei nostri dipendenti più validi - scrive l'amministrazione - Aveva spiccate doti umane, una persona di cuore, si faceva sempre in quattro per aiutare i colleghi quando ne avevano bisogno. Era disponibile e preciso, una presenza sempre rassicurante». Il pm di turno Stefano Giovagnoni ha firmato subito il nulla osta per la sepoltura. I funerali oggi alle ore 15 al Duomo. «La tua dolcezza e la tua sensibilità rimarranno nei nostri cuori», il messaggio lasciato su un manifesto funebre dall'Area 4 del Comune.