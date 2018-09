Giulianova, dipendente comunale aggredita da un giovane armato di taglierino

di Francesco Marcozzi

Torna a definirsi “a rischio” la zona che sorge alle spalle del Comune di Giulianova, nel centro storico della città alta. La cronaca racconta più di un episodio verificatosi negli ultimi tempi ma quello che ha destato maggiori preoccupazioni si è verificato nella serata di ieri l’altro quando una dipendente comunale, uscendo dagli uffici municipali è stata aggredita da un giovane mentre stava utilizzando il servizio di bancomat della banca che sorge in via Braga. La donna, A.D.D., dipendente dell’ufficio tecnico che si torva in via Bindi, si era dovuta recare nella sede centrale per parlare con un dirigente. Il martedì è giorno di rientro pomeridiano e, all’uscita dal lavoro, si è recata nella postazione dove è stato ricavato il bancomat della Banca popolare di Bari e stava effettuando un’operazione quando è stata aggredita alle spalle da un giovane.



«Aveva circa 30-35 anni – ha dichiarato nella denuncia ai carabinieri - mi ha presa alle spalle, aveva il volto scoperto ed è stato a quel punto che ha tirato dalla tasca un taglierino con il quale mi ha minacciato dicendo che voleva i soldi. Sono stati attimi terribili, non sapevo che fare con quel coltellino puntato davanti a me». A quel punto A.D.D., non potendo “confrontasi” con il giovane, ha rischiato pensando bene di gridare “aiuto” con tutto il fiato che aveva in gola a costo di essere colpita e le sue grida sono state sentite dai clienti del bar che si affaccia lungo corso Garibaldi, di fronte al Palazzo comunale. Ed allora qualcuno si è messo a correre verso l’impiegata e il giovane, preoccupato della piega che stavano prendendo gli eventi, ha pensato di darsi alla fuga, liberando dalla presa l’impiegata.



