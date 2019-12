Dimentica l'impermeabile sul treno: nella tasca il portafogli con tremila euro

Quando ha recuperato l’ impermeabile lasciato sul sedile del treno da un passeggero, l’agente di polizia ferroviaria di Ancona, non impegnato in servizio, non immaginava la sorpresa che avrebbe avuto di lì a poco: in una tasca dell’ impermeabile c’era infatti un portafoglio con tremila euro, documenti di identità e carte di credito. E’ quanto accaduto su un treno nelle vicinanze di Pescara. L’agente ha poi consegnato impermeabile e portafoglio ai colleghi di Pescara che si sono occupati della restituzione al proprietario.

