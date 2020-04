Si è allontanato da casa in sella alla sua bicicletta, ieri mattina, e non vi ha fatto ancora ritorno. La scomparsa di Davide D. S., un 18enne studente di Pineto (Teramo). La scomparsa è stata prima segnalata e poi denunciata dai genitori. Nel tardo pomeriggio di ieri si è messa in moto tutta la macchina delle ricerche, coordinata dal commissariato di pubblica sicurezza di Atri. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte.

Al momento del 18enne nessuna traccia. Sul posto ci sono gli uomini dei vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo, carabinieri, poliziotti e volontari dei gruppi di Protezione civile della zona e cani molecolari. I motivi dell'allontanamento non sarebbero chiari. Secondo i genitori non c'è stato alcun problema particolare in famiglia. Con sé ha portato il cellulare ma senza la scheda, il che rende problematico tracciare i suoi movimenti.

Il giovane si è allontanato di casa ieri mattina alle 8, le ricerche sono iniziate verso le 12. Davide indossa una tuta blu della Nike, una felpa rossa, scarpe da ginnastica Nike gialle e un piumino Centogrammi blu. La bicicletta è una mountain bike griga.

