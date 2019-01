«Camorra, scelta di vita». Bufera sulle dichiarazioni di Di Matteo a Teramo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La camorra? Una scelta di vita». E’ bufera sulle frasi pronunciate a margine della sua presentazione ufficiale dal nuovo amministratore delegato e socio al 20% del Teramo Calcio, Nicola Di Matteo. Le sue parole sono finite anche sulle cronache nazionali, riportate dalla Gazzetta dello Sport, soprattutto perché arrivate in risposta ad una precisa domanda posta dal blogger Giancarlo Falconi, che, citando Peppino Impastato, ha chiesto: «La camorra è una montagna di merda?».Di Matteo, nel raccontare la sua infanzia e il suo passato, citando il titolo del suo libro “Una vita salvata”, ha pronunciato parole che hanno fatto saltare sulla sedia anche il sindaco Gianguido D’Alberto: in sostanza Di Matteo, nel raccontare di aver conosciuto, sin da bambino, persone che poi sono entrate a far parte della camorra, ha appunto sottolineato che si tratta di una scelta di vita, che lui non ha voluto fare, e per questo è andato via dalla sua terra, ma allo stesso tempo ha anche affermato «io ho avuto sempre rispetto di loro e loro di me, mi hanno lasciato vivere la mia vita». Frasi inaccettabili per il gruppo consiliare del Pd, che, per bocca del suo capogruppo, Luca Pilotti, esprime sconcerto e disapprovazione, invitando senza mezzi termini Di Matteo a chiarire le sue parole, dato che chi esprime questo tipo di concetti non è il benvenuto in città.«La camorra – scrive Pilotti in una nota - non è una scelta di vita, ma una gravissima e pericolosissima forma di criminalità organizzata, che fa della violenza e della prevaricazione i propri strumenti operativi, costituendo un cancro della società civile. È inaccettabile che tali parole siano pronunciate da una persona inserita in un contesto societario che rappresenta e spende il nome della nostra città ed occorre che il signor Di Matteo chiarisca di fronte ai teramani tutti le dichiarazioni rese. Altrimenti è bene che sia lo stesso, che la Teramo Calcio, sappiano che chi la pensa così non è il benvenuto a Teramo, giacché non si può accettare che passino messaggi di questo genere, che tendono a minimizzare quella che è una dura e drammatica realtà: che la camorra è una organizzazione criminale di stampo mafioso e non una scelta di vita». Dure anche le parole del primo cittadino. «La camorra è una scelta di morte e non di vita. Nessun cittadino teramano si riconosce in parole che non denuncino come la camorra, al pari di ogni altra organizzazione criminale di stampo mafioso, sia sopraffazione, delinquenza, dispregio delle leggi e della libera convivenza».Il sindaco cita Papa Francesco, Giovanni Falcone e Peppino Impastato, ricordando che solo pochi mesi Teramo ha ospitato don Aniello Manganiello, sacerdote che vive in prima linea contro la camorra. «Noi, a Teramo, siamo con lui e con tutti coloro che credono che la mafia e la Camorra distruggono gli uomini e le società e non possiamo accettare che chi si unisce alla nostra comunità in qualche modo giustifichi o "rispetti" quei comportamenti, quelle scelte e quella cultura», conclude D’Alberto.