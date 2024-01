Diario di uno zampognaro nel nuovo libro di Angelini

L'AQUILA «Ci sono luoghi, luci, colori, odori, immagini e suoni che rimangono impressi nella memoria e inaspettatamente riemergono dando la sensazione di vivere ora, ciò che si è vissuto precedentemente, in un altro luogo in un altro momento. Tra queste immagini remote, una in particolare è rimasta nella mia mente come avvolta in uno strato di nebbia, per poi riaffiorare ciclicamente e di nuovo svanire».

Tra le prime pagine del libro "Il diario di uno zampognaro- tra fantasia e realtà" di Raffaello Angelini, un racconto, un diario intimo, a tratti quasi musicale che regala al lettore momenti di delicata narrazione, talvolta anche poetica. L'amore per la musica, attraversa quasi tutti i capitoli del libro. Un dedalo di esperienze vissute direttamente dall'autore e questo particolare strumento di semplice costruzione, fatto ancora oggi con legno di ulivo e otre di pelle di agnello, una lavorazione artigianale, che a un certo punto si manifesta quasi magicamente nella sua vita e che diventerà sua fedele compagna, allietando utti coloro che sapranno apprezzare le sue originali sonorità.

La zampogna, il suo nome derivante dal greco "symphonia" che riporta subito alle magiche atmosfere natalizie, anche se la sua origine non è legata alle celebrazioni cristiane: «La zampogna indicava uno zufolo di canna- scrive Angelini- simile agli aulos greci e a quello che i romani chiamavano "utriculus", strumento già suonato dall'imperatore Nerone, in cui il suono aveva il compito di allietare le celebrazioni pastorali che accompagnavano l'avvicendarsi delle stagioni».

Sono 27 i capitoli della sua prima pubblicazione della Daimon Edizioni, che vede in copertina l'illustrazione di Germana Cicolani. Finito di stampare nel mese di novembre 2022 da Tecnografica Rossi.

Angelini è un musicista, violoncellista e compositore che in giovane età è entrato a far parte di diversi ensemble musicali, riuscendo a spaziare dalla musica classica, moderna, leggera e pop. Tra le esperienze più importanti, va sicuramente citata l'esecuzione delle musiche di scena degli spettacoli del famosissimo trio comico "Marchesini-Solenghi- Lopez", ha inoltre suonato nell'orchestra de "La Gatta Cenerentola" con la Nuova compagnia di canto popolare di Napoli, violoncello solista in un film di Franco Brusati in cui Vittorio Gassman era attore protagonista, poi violoncello solista in uno spettacolo di Luigi Pirandello con la regia di Susan Sontang, Teatro danza contemporanea di Roma e tanti altre esperienze di collaborazione con noti attori, attrici e registi del cinema e del teatro nazionale. E' anche un compositore, ha realizzato musiche di scena per spettacoli teatrali, cinema e documentari, collaborando con l'Istituzione sinfonica abruzzese, Tsa, Teatro di Roma, Inda di Siracusa, Rai, Teatro stabile di Torino.

Sabrina Giangrande