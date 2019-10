Diana, volontaria della Misericordia, stroncata da una malattia a 37 anni

Da anni combatteva contro un male incurabile. Diana Virgilio (foto), 37 anni, è morta l’altra notte lasciando nello sconforto non solo i suoi familiari ma tutta la comunità di San Vincenzo Valle Roveto dove viveva con la madre. Era volontaria della Misericordia di San Vincenzo e Balsorano, è per questo che aveva tanti amici che le volevano bene. Seconda di due figli: il fratello, Patrizio, abita in America. Il padre Angelo, cancelliere presso il tribunale di Avezzano, è morto alcuni anni fa anche lui per un male incurabile. Chi l’ha conosciuta non riesce a dimenticare il suo splendido sorriso. «Ho conosciuto Diana – afferma il vicesindaco di Civitella, Pierluigi Oddi – qualche tempo fa. Era una grande amica, molto altruista, disponibile verso gli altri. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile». I funerali oggi a San Vincenzo Valle Roveto. © RIPRODUZIONE RISERVATA