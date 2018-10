© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanto rumore per nulla. Ha tenuto tutti sulla corda fino all’ultimo secondo, e anche oltre, ma alla fine Umberto Di Primio ha deciso di restare sindaco di Chieti e di rinunciare a candidarsi per la Regione. La realtà è che Di Primio ha trattato per una nuova poltrona finché ha potuto, anche per un posto assicurato da consigliere regionale nonostante avesse dichiarato di essere interessato a correre solo ed esclusivamente per lo scranno di governatore. Di Primio aveva tempo fino a mezzanotte per decidere. Ma - non è dato sapere il perché - ha aspettato le 4.54 di stamattina per comunicare a tutti la sua scelta. Lo ha fatto con un lunghissimo messaggio su Facebook, a distanza di ore dalla riunione di maggioranza tenuta nel suo ufficio. Nel corso del vertice con assessori e consiglieri, rimasti stupiti per il "tira e molla" andato avanti ben oltre la mezzanotte, il sindaco ha sottolineato che non è più disponibile a restare col fiato sospeso in ogni riunione del consiglio comunale. Il riferimento è a un centrodestra che, in Comune, è apparso a più riprese traballante. Di Primio ha chiesto quindi un rinnovato impegno da parte di tutta la maggioranza, dagli assessori fino ai consiglieri. A tal punto che ha manifestato l’intenzione di far sottoscrivere alla maggioranza un patto di fine legislatura entro il 31 ottobre. Della serie: rinuncio a correre per la Regione, ma se non rispettate i patti mi dimetto comunque e andiamo tutti a casa. Ed è probabile, a questo punto, anche una redistribuzione delle deleghe in giunta.