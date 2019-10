Vasto, detenuto fugge dal Tribunale: caccia al rapinatore in attesa del processo

È ricercato dalle forze dell'ordine a Vasto un giovane detenuto che questa mattina, mentre stava entrando al Palazzo di Giustizia per un'udienza, è riuscito a sfuggire al controllo degli agenti della Polizia penitenziaria che lo stavano scortando. Per rintracciarlo è stato chiesto anche l'intervento di un elicottero della Polizia di stato che sta sorvolando la città. Si tratta di un giovane di 24 anni di Vatso ma origini colombiane. Era un carcere a Chieti per rapina a mano armata (ma poi si scoprì che era una pistola giocattolo) in un ristorante di Montesilvano. © RIPRODUZIONE RISERVATA