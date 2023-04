Pescara, detenuto tenta la fuga dopo la visita in ospedale: bloccato da un passante

Nella tarda mattina di ieri (20 aprile 2023) un detenuto di origini sudamericane ha improvvisamente tentato la fuga dalla Polizia penitenziaria che lo stava scortando in ospedale. Dopo essere stato sottoposto ad una visita specialistica negli ambulatori dell'ospedale civile di Pescara il detenuto ha approfittato del momento in cui doveva risalire sul furgone della Polizia penitenziaria per colpire l'agente che lo teneva e si è dato alla fuga nelle trafficate strade che circondano il nosocomio pescarese sperando di far perdere le proprie tracce.

La fuga è durata solo qualche centinaio di metri anche grazie all'intervento di un passante che resosi conto dei quello che stava succedendo si è parato avanti al giovane detenuto che, ancora ammanettato, correva scompostamente inseguito a breve distanza dai poliziotti penitenziari; lo stesso è stato fisicamente bloccato dagli agenti e ricondotto nel carcere Pescarese dove dovrà rispondere di tentata evasione ed aggressione ai danni della Polizia Penitenziaria.