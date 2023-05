Pescara, detenuto si impicca: in carcere scoppia la rivolta

Un 41enne detenuto nella casa circondariale di San Donato di Pescara si è tolto la vita, nel pomeriggio, impiccandosi all'interno del carcere. Lanciato l'allarme, è subito intervenuto il medico della struttura, che

ha iniziato le manovre rianimatorie, poi proseguite dal personale del 118, arrivato nel giro di pochi minuti. Per

l'uomo, però, non c'è stato niente da fare. In seguito all'episodio, alcuni detenuti, come forma di

protesta, non sono rientrati in cella: in via precauzionale, a supporto della polizia penitenziaria, nell'area del carcere sono intervenuti polizia e carabinieri.