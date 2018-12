Investe pedone con l'Ape e fugge. Denunciato pirata della strada di 90 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un novantenne a bordo di un motofurgonato Ape diventa pirata della strada. Mentre viaggia a bordo della sua “tre ruote”, a Giulianova, investe un settantenne che si trovava sul ciglio della strada ad acquistare frutta in una bancarella. Lui, dopo l’investimento, viene rincorso e bloccato dall’ambulante. Il ferito, soccorso, viene dapprima trasportato all’ospedale di Giulianova ma poi, per l’aggravarsi della condizioni, trasferito all’ospedale di Teramo dove si torva ricoverato in Neurochirurgia in prognosi riservata.Teatro di questa particolarissima storia è la stara provinciale numero 15 che collega Giulianova al convento di Mosciano. Su detta strada in corrispondenza dei vivai Montini, c’è una bancarella dove si acquistano frutta e verdura. Un settantenne di Mosciano L.F è intento ad acquistare della frutta ed è quasi sul ciglio della strada quando dalla direzione Mosciano-Giulianova ecco comparire l'Ape alla cui guida si trova D.G, di novantanni di Giulianova. Il mezzo investe il settantenne che finisce a terra ma lui, il conducente, continua ad andare avanti per la sua strada. Il commerciante, unico testimone dell’accaduto, si mentre a rincorrere a piedi l’Ape e poco dopo riesce a bloccarla e prova ad inveire contro il conducente ma si torva si fronte un anziano (o poi si è scoperto che ha 90 anni) impaurito e che dice di non essersi accorto di nulla.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Giulianova che hanno condotto l’uomo in caserma e lo hanno denunciato, provvedendo, nel contempo, al sequestro del mezzo.