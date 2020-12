Pescara, spacciava i panettoni industriali per artigianali: i Nas denunciano pasticceria

Spacciava panettoni industriali per artigianali. Per tentata frode in commercio, i carabinieri del Nas hanno segnalato alla Procura il titolare di una pasticceria di Pescara. A seguito proprio di controlli nelle pasticcerie e rivendite di prodotti dolciari da forno, intensificati in vista delle festività alle porte, i militari hanno scoperto che l’uomo esponeva e tentava di vendere panettoni industriali, privati delle confezioni originali, facendoli apparire come prodotti nella sua attività, inducendo pertanto in errore il consumatore.

Nel corso dei controlli, svolti a tappeto in tutte e quattro le province, i Nas hanno effettuato accertamenti anche sulle condizioni igienico sanitarie dei locali, sui protocolli anticontagio adottati e sulla correttezza delle informazioni alla clientela. Problemi sono stati riscontrati anche in una pasticceria dell’area frentana. Nel laboratorio annesso all’attività i carabinieri per la tutela della salute, guidati dal tenente colonnello Domenico Candelli, hanno scoperto diversi chili di materie prime e semilavorati pronti per essere impiegati nella produzione di dolci. Erano tutti scaduti e pertanto sono stati avviati immediatamente alla distruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA