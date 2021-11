Tornano in libertà i fratelli romani Davide e Mario Ciaccia: il gip non convalida il fermo

Sono di nuovo liberi i fratelli Mario e Davide Ciaccia, i due imprenditori romani in stato di fermo del pm per un presunto pericolo di fuga legato a un'inchiesta capitolina che ipotizza un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danno dello Stato e legata al Superbonus.

Teramo calcio, fermati i fratelli romani Ciaccia: sequestrato il 60 per cento delle quote

Questa mattina a Teramo c'è stata l'udienza per discutere la misura restrittiva emessa dal pm due gioni fa, il gip però non ha convalidato il fermo a carico di Davide Ciaccia, che era stato bloccato nell'albergo del capoluogo abruzzese dove soggiornava. Stessa cosa era successa ieri al Tribunale di Roma, per Mario Ciaccia. Gli avvocati difensori di Mario Ciaccia sono Giorgio Martellino e Fabio Lattanzi; per Davide Ciaccia sono Martellino e Gianluca Tognozzi. I due fratelli romani sono proprietari del Teramo calcio, il pm ha sequestrato il 60 per cento delle quote.