Daspo al tifoso violento: stadio vietato per ben otto anni

Stadio vietato per ben 8 anni ad un tifoso del Francavilla raggiunto da un Daspo del questore di Chieti, Francesco De Cicco, che gli impedirà l'accesso a tutti gli impianti sportivi italiani in cui si svolgono manifestazioni calcistiche, comprese gli allenamenti. Il tifoso ha 25 anni ed è ritenuto uno dei responsabili di un'aggressione agli addetti ai controlli del campo sportivo di Casalbordino, il 10 dicembre 2022, in occasione dell'incontro di calcio Casalbordino - Francavilla 1927. Individuato dai Carabinieri di Casalbordino, il tifoso avrà l'obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima del termine delle partite disputate dal Francavilla 1927, amichevoli comprese.

Tale provvedimento, ha fatto sapere la Questura di Chieti, è stato adottato tenendo conto della gravità delle condotte del destinatario del Daspo che, unitamente ad un gruppo di tifosi del Francavilla, sui quali sono in corso accertamenti, aveva tentato di entrare nell'impianto senza pagare il biglietto ed aveva aggredito il personale del Casalbordino nel momento in cui gli era stato negato l'accesso. II Daspo è stato convalidato dal Gip. Quel giorno venne aggredita anche Paola De Camillis, presidente del Casalbordino, presa a schiaffi per aver chiesto ad un gruppo di tifosi ospiti di pagare il biglietto. Alla presidente arrivarono la solidarietà e le scuse della città dal sindaco di Francavilla, Luisa Russo, che definì inaccettabile il comportamento della tifoseria ultrà francavillese.