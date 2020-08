Maltempo sul Gran Sasso, slitta la danza di Rebecca Bianchi sul Corno Grande

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il suggestivo concerto-spettacolo su(Gran Sasso), che domenica ha incantato il folto pubblico che ha raggiunto quota 2.533 metri, si sale ancora più su con la rassegna “In punta di piedi tra arte e territorio”, organizzata dall’associazione culturalein collaborazione con Art Nouveau, scuola di formazione professionale per la danza diretta da Ornella Cerroni.Il secondo appuntamento con la performance dell’etoile del Teatro dell’Opera di Roma,, direttamente sulla vetta più alta dell’Appennino, durante il quale sarà realizzato uno spot di promozione del territorio, era previsto per oggi, mercoledì 5 agosto, ma è stato rinviato al 25 per condizioni meteo avverse.Si tratta di un evento unico nella storia nel quale lasi cimenterà in condizioni del tutto eccezionali, com’è comprensibile che sia trovandosi a un’altitudine di ben 2.912 metri, ed è proprio per l’eccezionalità dell’evento che l’organizzazione, dopo essersi consultata con gli organi competenti di sicurezza del volo e del soccorso alpino, ha ritenuto di riprogrammareper il 25 agosto, sperando in condizioni migliori. La performance – a beneficio solo di obiettivi video e fotografici, – vedrà la Bianchi e il maestro, che ne cura la parte coreografica - esibirsi in pose di danza sulle dolci melodie di Mozart eseguite dal maestro Gennaro Spezza al clarinetto e Antonio Scolletta primo violino, Sara Tortoreto secondo violino, Luana De Rubeis viola, Giancarlo Giannangeli violoncello.