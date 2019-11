L'Aquila, inaugurazione "Dante Labs" con Gianni Letta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Sarà inaugurato ufficialmente domani, alle 16.30, al tecnopolo d'Abruzzo, il centro di genomica avanzata Dante Labs, una creatura di, studenti aquilani che si sono formati all'estero prima di decidere il rientro con un progetto destinato ad avere una rilevanza mondiale.All'inaugurazione sono annunciate le presenze di, del governatore della Regione,, dell'assessore regionalee del sindacoProprio il primo cittadino ha incontrato Riposati nei giorni scorsi: «Tra qualche giorno L'Aquila riabbraccerà ufficialmente due sue figli, due talenti, che dopo essersi formati all'estero hanno scelto di tornare in città ed investire sul futuro. Il loro e di questa terra. Quella di Andrea Riposati e Mattia Capulli è una bellissima storia: amici dai tempi del liceo hanno poi intrapreso percorsi universitari negli Stati Uniti. È proprio a New York che si sono incontrati di nuovo, si sono confrontati e hanno iniziato un'avventura che li ha condotti lì dove tutto era iniziato. La città della conoscenza si realizza anche attraverso questi esempi, in cui ricerca e tecnologia consentono di sviluppare un modello virtuoso di impresa giovane e vincente».Dante Labs, che è già pienamente operativo, è un centro avanzatissimo che ha avviato collaborazioni con realtà leader nel mondo in questo settore. Proprio nei giorni scorsi ha annunciato di aver iniziato l'istallazione della tecnologia di sequenziamento di nuova generazione (Next generation sequencing, Ngs) di Illumina nella nuova sede centrale, all'Aquila, in modo da rendere accessibile e disponibile a singole persone in tutto il mondo il sequenziamento dell'intero genoma e dell'intero esoma attraverso la propria piattaforma genomica globale direttamente rivolta ai consumatori.Il sequenziamento verrà effettuato usando lo strumento più potente di Illumina, il sistema NovaSeq 6000, in grado di garantire test genomici ad alto rendimento.L'obiettivo è aiutare un numero maggiore di persone a prendere decisioni consapevoli sul proprio stile di vita e sulla propria salute e basandosi sulla conoscenza del proprio genoma.