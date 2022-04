Danilo Lesti, dispero in montagna alipino della Brigata Julia. Aveva detto: «Vado ad aprire una nuova via ferrata»

Un militare esperto della Brigata alpina "Julia" risulta disperso in montagna. L'alpino Danilo Lesti, 34 anni, era partito ieri mattina, con tutta l'attrezzatura per un'escursione di alto livello, per esplorare una zona impervia. «Vado ad aprire una nuova via ferrata», avrebbe detto a un amico. Ieri - giornata con timido sole ma fredda - ha lasciato l'auto in un piazzale vicino al Monte Piselli, ed è salito in montagna, nella zona di San Giacomo. Chi ha provato a chiamarlo dice che già all'ora di pranzo era irraggiungibile al cellulare. In serata il militare non ha fatto rientro nella sua abitazione e non rispondeva al telefonino che risultava libero. Dalle 22 di ieri sera due squadre dei vigili del fuoco di Teramo e Ascoli Piceno lo stanno cercando nel comune di Valle Castellana, in provincia di Teramo. L'alpino, di Sant'Egidio alla Vibrata, è un militare della famosa Brigata alpina "Julia" con sede a Vipiteno.

Sono stati i familiari, preoccupati, a dare l'allarme al 112 nel tardo pomeriggio di ieri. Nella fase iniziale delle ricerche è stata individuata la sua auto parcheggiata vicino al piazzale degli impianti di risalita di Monte Piselli. Sul posto sono stati inviati anche un'unità cinofila e l'autofurgone Ucl (Unità di comando avanzato) dei vigili del fuoco di Teramo e due elicotteri del Reparto rolo dei vigili del fuoco di Pescara e del Servizio di Emergenza 118. Al momento nelle ricerche sono impegnate una squadra del soccorso alpino della guardia di finanza, una squadra di soccorso alpino militare del Nono Reggimento alpini dell’Aquila e due squadre del soccorso alpino del Cnsas di Teramo e Ascoli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Valle Castellana. Le operazioni di ricerca sono condotte in stretto collegamento con la Prefettura di Teramo, da personale altamente specializzate. Le ricerche sono difficili: in zona c'è un vento fortissimo, fa molto freddo, a tratti nevica.

LA RICOSTRUZIONE L'alpino Danilo Lesti è in servizio presso il Sesto Reggimento Alpini di Vipiteno, in provincia di Bolzano. Ieri mattina il militare, in vacanza in Abruzzo, approfittando della bella giornata, ha deciso di andare sul Monte Piselli, per un’arrampicata e, secondo i racconti di alcuni amici, stava cercando di costruire una nuova via ferrata. L’uomo però ieri sera non è rientrato a casa, né ha contattato i familiari, che lo hanno chiamato sul cellulare che ha squillato a vuoto fino alle 4 di stamattina, quando ha smesso di funzionare. L’auto dell’alpino, esperto di montagna, è rimasta parcheggiata a San Giacomo di Valle Castellana, località turistica montana in provincia di Teramo. Le ricerche finora non hanno dato esito positivo. Stamattina la zona è stata perlustrata con l’ausilio di un elicottero del 118, decollato dall’aeroporto di Pescara, costretto poi a rientrare per il vento forte e la nebbia bassa. L'alpino Lesti è persona preparata ed esperta e ieri aveva lasciato detto a un amico l’intenzione di fare un’uscita in montagna, ma non si conosce ancora il percorso che possa aver fatto.

«Le ricerche avviate ieri sera dai vigili del fuoco sono state ostacolate dalle cattive condizioni del tempo e stamattina la Prefettura di Teramo ha richiesto l’intervento delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, le uniche legittimate ad intervenire nei soccorsi in montagna. Sono partite e sono tuttora sul luogo squadre del Soccorso Alpino e Speleologico di Abruzzo e Marche, gli alpini della Guardia di Finanza e il Nono Reggimento Alpini di L’Aquila» dice una nota de Soccorso Alpino e Speleologico.