“Capitan futuro” De Rossi dall’amico Niko Romito

Due giorni di relax in Alto Sangro, per l’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi. Ha raggiunto la città di Castel Di Sangro, venerdì scorso, insieme alla moglie, l'attrice Sarah Felberbaum. La coppia ha deciso di alloggiare a “Casadonna”, nel capoluogo sangrino, scegliendo una delle camere arredate con legno, ferro e pietra antica dell’ex convento del ’500, immerso nella natura del Parco nazionale d’Abruzzo. La coppia vip, accolta dallo chef tre stelle Michelin, Niko Romito, ha poi cenato al ristorate “Reale”.



Proprio pochi giorni fa, invece, è stato Francesco Totti, assieme alla moglie Ilary, a far visita al vecchio amico e rivale nelle stracittadine con la Lazio, Luciano Zauri, “paralizzando” il centro di Pescara dove sono stati immediatamente riconosciuti e si sono prestati a selfie e autografi con i fan. © RIPRODUZIONE RISERVATA