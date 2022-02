Daniele D'Onofrio, primato personale alla maratona di Siviglia

Bella impresa di Daniele D'Onofrio alla maratona di Siviglia: notevole primato personale, con il tempo di 2h11’43”. Un riscontro cronometrico che, alla terza esperienza in carriera nella maratona dell’atleta 28enne di Scontrone (Aq), migliora di 2 minuti e 24 secondi il record personale risalente alla maratona di Siena dello scorso anno. Per la cronaca D’Onofrio, atleta cresciuto nell’Atletica Gran Sasso Teramo e oggi tesserato con le Fiamme Oro, si è piazzato 34°, terzo degli italiani in gara, che si sono ottimamente comportati.

Il migliore è stato Daniele Meucci (Esercito), sedicesimo con il nuovo personale di 2h09’25” (prima volta sotto le due ore e dieci), 28° Stefano La Rosa (Carabinieri), 2h11’24”. Alla mezza maratona (Km 21,097) i tre atleti azzurri sono passati velocemente insieme con un parziale di 1h04’34”, con l’evidente intento di riportare prestazioni cronometriche importanti.

Con questa prova, D’Onofrio si candida per un posto in nazionale in prospettiva campionati del mondo di Eugene, negli Stati Uniti dal 15 al 24 luglio, e campionati europei di Monaco di Baviera dal 15 al 21 agosto.

La maratona di Siviglia è stata vinta dall'etiope Asrar Abderehman con il "mostruoso" crono 2h04' 43".