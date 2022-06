Daniela uccisa a 33 anni da un male feroce. Aveva programmato il suo matrimonio

Morta a Montepagano (Teramo) Daniela Mantovani. La 33enne, aveva scoperto di avere un brutto male, che purtroppo ha stroncato prematuramente la sua vita, un paio di anni fa.

«Ha combattuto come una leonessa. Ha provato a fare di tutto, ha girato mezza Italia, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare», dice una donna in lacrime. «Pensa che aveva già programmato il matrimonio, dopo anni di convivenza. Poi ha scoperto di essere malata ed è saltato tutto. Comunque il suo compagno le è rimasto sempre a fianco fino all’ultimo momento», gli risponde un’anziana amica di famiglia.

Sui social centinaia i commenti. «Siamo sconvolti nell'apprendere della scomparsa di Daniela, compagna del nostro compaesano e amico Ezio Di Colli. E’ stato un fulmine a ciel sereno che ci ha lasciato tutti senza parole. Ci stringiamo attorno ad Ezio e a lui vanno le nostre più sentite condoglianze e un forte abbraccio». Scrive l’Asd Real C. Guardia Vomano.

Daniela era una ragazza solare e appassionata di musica. Amava viaggiare ed era sempre sorridente e lavorava in una famosa gelateria di Roseto. Lascia la mamma Ester, il papà Nino, (da due mesi in pensione da maresciallo della polizia locale, molto conosciuto e stimato in città), la sorella Alessia e il compagno Ezio, consigliere comunale di minoranza in comune a Notaresco.