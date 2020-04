Tollo, a 38 anni è morto Daniel ​la vittima più giovane d'Abruzzo del Covid-19

Ultimo aggiornamento: 20:52

Un 38 enne residente a(Chieti) positivo al Covid-19 è morto all’ospedale di Chieti, dove era ricoverato in terapia intensiva. Si tratta della più giovane vittima abruzzese. L’uomo,di origini romene, viveva a Tollo da 18 anni. Lavorava come autotrasportatore per una ditta di, paese inserito in zona rossa. Il 38enne, secondo quanto si apprende in paese, non aveva altre patologie.Si era ammalato una ventina di giorni fa ed era finito in ospedale in condizioni già critiche. In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, le vittime sono 169, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Daniel è morto alle 6.30 di ieri mattina dopo aver lottato venti giorni contro il coronavirus. Daniel, che era ricoverato in rianimazione all’ospedale di Chieti, era camionista, sposato con una romena. Era chiamato da tutti ilper la sua altezza e per la sua bontà d’animo. Sui social in tanti lo ricordano come un cittadino modello e un gran lavoratore. «Daniel ci ha lasciato tutti più tristi, soli e increduli. Era un uomo forte, buono e generoso. Speravo tanto nella sua guarigione. Un appello ai concittadini:state a casa, uscite solo nei casi previsti dai decreti e quando uscite indossate tutti le mascherine».