Da Roma ad Avezzano per far sesso con i nonnini: fermate sette ragazze squillo

Blitz a luci rosse della Polizia Ferroviaria in Piazza Matteotti ad Avezzano. Sono state identificate e rispedite a Roma con vari provvedimenti di carattere giudiziario sette giovanissime rom che adescavano gli anziani. Le ragazze corteggiavano i nonnini che si recano ai giardinetti pubblici di Piazza Matteotti. Loro offrivano prestazioni sessuali a prezzi molto bassi, da consumarsi tra le vetture del parcheggio prospiciente la stazione. Qualcuno ha accettato le perfomances. Altri sono stati derubati durante le effusioni. Conclusione: le sette ragazze sono state rimandate nella Capitale da cui erano partite: due che erano già note per lo stesso motivo e altre cinque con foglio di via e diffida. © RIPRODUZIONE RISERVATA